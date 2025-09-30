Тайная свадьба и мнение об уехавших коллегах: жизнь актрисы Светланы Ивановой

Светлана Иванова, звезда сериалов «Тест на беременность» и «Триггер», редко дает интервью и нечасто делится подробностями своей личной жизни. Издание NEWS.ru узнало, как живет известная актриса.

Светлана Иванова появилась на свет 26 сентября 1985 года в Москве. Ее обучение проходило в ВГИКе, где она получила актерское образование. Кинодебют актрисы состоялся в 2003 году с ролью в сериале «Крестный сын». В ее фильмографии также значатся такие известные проекты, как «9 рота», «Дом Солнца», «Триггер» и «Аванпост». С 2011 года она служит в театре «Современник».

В 2006 году Екатерина познакомилась с оператором Вячеславом Лисневским и вышла за него замуж на Мальдивах, однако церемония не имела юридической значимости в России. В 2012 году у пары появилась дочь Полина. В 2015 году стало известно о ее романе с режиссером Джаником Файзиевым, женатым на актрисе Лине Эспли. В 2018 году у них родилась вторая дочь, Мира, а в 2019 году их союз был скреплен тайной свадьбой.

Иванова отмечает несистемность пиара в российском кино, где каждый актер самостоятельно продвигает себя. Она считает, что незаменимые актеры в театре существуют, и уход талантливых людей — потеря для театра. Актриса не выражает явного одобрения или осуждения эмигрировавших коллег.

Сейчас в производстве находятся шесть фильмов с участием Ивановой: «Игра на вылет», «Чужой звонок», «Фуллхаус», «Степные боги», «Неземная» и «Монастырь-2».