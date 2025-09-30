Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 19 лет брака, сообщает TMZ со ссылкой на многочисленные источники. По данным издания, пара не живёт вместе с лета. Они поселились в разных домах в Нэшвилле, штат Теннесси. При этом уточняется, что развод односторонний. Николь не хотела разрыва и до последнего пыталась спасти отношения с Китом.

Сейчас актриса сосредоточена на том, чтобы «сохранить семью». Она занимается воспитанием их с Китом дочерей — Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет.

Page Six отмечает, что Кидман и Урбан, вероятно, намекали на проблемы в браке в своих недавних интервью, однако очень деликатно. Кроме того, пара уже давно не появлялась на публике. В последний раз супругов видели вместе как раз в начале лета. 20 июня они появились на футбольном матче. Тогда супруги вели себя как ни в чём не бывало — держались за руки и мило хихикали.

Напомним, Кидман и Урбан поженились в июне 2006 года в Австралии (оба родом именно оттуда). А уже в 2008 году у пары родилась дочь Сандэй Роуз, спустя ещё два года — дочь Фэйт Маргарет. У Николь также есть двое приёмных детей, которых она усыновила в браке с Томом Крузом.