Певица Алла Пугачева сохранила права на более чем 160 песен в России. Об этом свидетельствуют данные реестра произведений российских правообладателей, передаёт РИА Новости.

По информации агентства, артистка является автором более 40 текстов, а также композитором 146 песен. Как минимум в 22 произведениях Пугачёва выступила их композитором и автором одновременно.

Уточняется, что певица может получать деньги за их публичное исполнение другими людьми.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой проверить Пугачёву на предмет осуществления «политической деятельности в интересах иностранных источников». Копия письма есть в распоряжении RT.

Позже стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана к Пугачёвой на 1,5 млрд рублей.