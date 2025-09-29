Галкин* объяснил, почему он снял обручальное кольцо

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин*, состоящий в браке с эстрадной певицей Аллой Пугачевой, рассказал, что снял обручальное кольцо из-за травмы, которую он получил в результате аварии во время поездки на велосипеде в Латвии.

Ведущий отметил, что рука все еще не пришла в норму, поэтому кольцо не надевается на палец.

— После аварии все еще не сходит отек, пока не получается (носить кольцо), — написал артист в личном блоге.

7 августа журналистка Божена Рынска сообщила, что Максима Галкина* сбил автомобиль. По ее словам, авария произошла 4 августа, когда телеведущий ехал на велосипеде по проспекту Видус в Латвии.

8 августа Галкин* прокомментировал произошедшее, опубликовав в блоге фотографию с гипсом на пальце. Артист рассказал, что он в трезвом состоянии ехал на велосипеде по главной дороге «по всем правилам». Автомобиль, ехавший по боковой дороге, выехал на главную, не затормозив, и врезался в Галкина*.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.