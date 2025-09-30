Егор Крид познакомился с сыном Трампа

Российский певец Егор Булаткин, более известный под сценическим псевдонимом Егор Крид, рассказал, что лично познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим. Об этом в понедельник, 29 сентября, он поделился в своем Telegram-канале.

© Global look

— Было приятно познакомиться с Дональдом Трампом — младшим! Мы отлично провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще, — рассказал он в своем блоге.

Артист также отметил, что обязательно увидится с Трампом-младшим в США, и добавил, что будет рад видеть его в Москве.

В сентябре этого года Егор Крид стал обсуждаемой персоной из-за конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Она обвинила певца в развращении молодежи, однако некоторые знаменитости встали на сторону артиста. Что известно о конфликте Крида и Мизулиной — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее сын Трампа заявил, что в украинском конфликте США должны были поддерживать Россию, поставляя ей оружие, а не Киеву. Он напомнил, что РФ обладает ядерным оружием и необходимыми природными ресурсами, в то время как у Украины, по его словам, есть «Чернобыль и устойчивые к радиации собаки».