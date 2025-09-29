Самойлова громко вернулась в соцсети после месяца молчания

После затяжного молчания многодетная мама наконец объявилась в соцсетях. 37-летняя Оксана Самойлова выбрала для возвращения одну из самых заметных площадок мирового fashion-сообщества, где собрались топовые дизайнеры, знаменитости и инфлюенсеры — знаменитость опубликовала в запрещённой соцсети серию кадров с Недели моды в Милане.

© Соцсети

Блогер посетила показ бренда Iceberg, появившись в total look из подиумной коллекции, а также продемонстрировала несколько других образов. На мероприятиях в Милане вместе с ней были другие известные российские модницы — Елена Перминова и Кристина Романова.

© Соцсети

Возвращение Самойловой вызвало активное обсуждение в Сети: поклонники отмечают стиль и смелость звездных образов, а некоторые комментаторы вновь критикуют выбор одежды, считая, что матери четверых детей следовало бы выглядеть более скромно. «Не могу понять это дикое желание оголяться», «Красивая, но всегда голая», «Грустно. Такой был блог интересным, сейчас скучно», — пишут юзеры.

К слову, на днях в соцсети вернулась старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой. Образ 14-летней Ариелы удивил поклонников их звёздной семьи.