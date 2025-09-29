Композитор Игорь Николаев задолжал налоговой 256 тысяч рублей

Композитор Игорь Николаев задолжал Федеральной налоговой службе 256 тысяч рублей. Об этом сообщает «Звездач».

По данным портала, долг у композитора накопился по ИП. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 256 832 рубля.

При этом пока Николаев занят другими делами — он судиться за использование товарного знака «Выпьем за любовь», который закреплен за ним, в производстве различных товаров. Также в конце августа композитор зарегистрировал новый товарный знак «Привет, Андрей!».