Расставшаяся с мужем певица Слава пообещала раскрыть правду о личной жизни

Певица Слава сообщила, что раскроет всю правду о своей жизни после расставания с мужем Анатолием Данилицким, с которым прожила в гражданском браке почти 20 лет. Артистка призналась, что запишет интервью в программе «Судьба человека», в которой поделится всеми подробностями.

Личная жизнь Славы в последнее время обрастает различными слухами. В Сети активно обсуждают, что певица уже оправилась после разрыва с Данилицким и нашла новую любовь. Ответить на домыслы фанатов вокалистка решила на телевидении.

«Завтра иду снимать программу „Судьба человека“ расскажу всю правду, надоело аккуратничать и проявлять снисходительность. Завистники, дураки и самодуры принимают это за чистую монету, а тебе, добренькой, это потом же выходит боком», - заявила Слава.

Впрочем, съемки Славе все же пришлось перенесли из-за болезни. И у нее, и у дочери обнаружили коронавирусную инфекцию.

Напомним, что, по словам певицы, расставание с Анатолием произошло из-за его неверности. Слава делилась, что проблемы в семье были уже давно, но интрижка с девушками в ночном клубе стала последней каплей.

