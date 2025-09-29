Представитель Сукачева прокомментировала слухи о долгах певца

Представитель Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова не стала комментировать слухи, что музыкант должен выплатить налоговой 812 тысяч рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

О счете, который якобы выставила музыканту Федеральная налоговая служба (ФНС) ранее сообщил Telegram-канал SHOT. О каких именно выплатах ФНС идет речь, не уточнялось.

«Рекомендую обращаться за комментариями в первоисточник, откуда они взяли эту информацию», - так Рогожникова ответила на просьбу прокомментировать сообщения.

СМИ: Гарик Сукачев задолжал налоговой почти миллион рублей

SHOT отмечал, что сейчас музыкант активно гастролирует. По данным канала, на полгода у него запланировано как минимум семь выступлений в разных городах, включая ближайший концерт в Краснодаре в октябре.