В России хотят создать единые правила для артистов

В России предложили создать единые правила для артистов. Об этом сообщает «Абзац». Как отмечает Telegram-канал, на концерте в Санкт-Петербурге американский поп-певец повторил скандальный перформанс Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин). Однако в отличие от российского артиста, американец не стал целовать танцовщицу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с редакцией канала, высказался в поддержку инициативы о введении единых правил для артистов. По его мнению, отсутствие наказания для Крида за провокационное поведение на сцене вдохновило Деруло на аналогичные действия. Как уточнил парламентарий, «поп-музыканты создают контент ради денег».

«Давайте устанавливать правила поведения для всех. Не только для иностранных артистов, но и наших. Должна быть четкая информация о том, что можно и нельзя. Есть красные линии, которые запрещено пересекать. Надо четко сказать: есть такие правила. Музыканты будут их выполнять. А вся эта фривольность артистическая пройдет. Для них деньги важнее», – подчеркнул Милонов.

30 августа в «Лужниках» прошел концерт Крида, который посетили 86 тысяч человек. Возрастное ограничение мероприятия было 12+, однако часть номеров оказалась наполнена откровенными элементами, в том числе с полуголыми танцовщицами. Во время исполнения одной из песен танцовщица и вовсе села на колени артиста и стала выполнять недвусмысленные движения. Родители оказались шокированы и потребовали наказать артиста.