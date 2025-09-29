Слухи о романах и развод с Домогаровым: как живет Наталья Громушкина

В понедельник, 29 сентября 2025 года, российской актрисе Наталье Громушкиной исполнилось 50 лет. В день рождения актрисы портал «Стархит» рассказал о знаковых событиях в жизни Громушкиной.

© Софья Сандурская/ТАСС

Наталья Громушкина родилась в 1975 году в Москве в семье доктора исторических наук и переводчицы. Дед актрисы Павел Громушкин - советский разведчик, почётный сотрудник госбезопасности и художник-портретист.

В детстве Громушкина училась в музыкальной школе, занималась танцами и актерским мастерством. В 1996 году она окончила режиссерский факультет ГИТИСа по специальности «Актерское искусство» (мастерская Марка Захарова).

Громушкина играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Снялась в фильмах «До первой крови», «Вечный муж», «Линия жизни», сериалах «Марш Турецкого», «Обреченная стать звездой», «Кто в доме хозяин?» и многих других.

«Стархит» отмечает, что после выхода фильма «Линия жизни» появились слухи, что за Громушкиной ухаживает французский актер Венсан Перес. Но первым мужем актрисы стал Александр Домогаров. Их брак продлился с 2001-го по 2005 год.

«Расставались мы многократно. Время от времени я хлопала дверью и уходила навсегда, потом возвращалась сама, или это делал Саша. 12 лет разницы в возрасте - немало. Сначала мне казалось, что я неправильно себя веду, потому что маленькая», - процитировало издание воспоминания актрисы.

«Стархит» отмечает, что через несколько месяцев после официального развода с актером Громушкина стала мамой, сын получил ее фамилию. В 2012-м у актрисы начались отношения с актером Ильей Оболонковым, в 2013 году у пары родилась дочь. В 2019-м они объявили о расставании, появились слухи о возвращении Громушкиной к Домогарову, но они не подтвердились.