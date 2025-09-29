Галкин* снял обручальное кольцо и подогрел слухи о разводе

Юморист Максим Галкин заявил, что не может пока носить обручальное кольцо из-за отека руки. Соответствующий пост появился у него в соцсетях.

Ранее в интернете появились слухи, что певица Алла Пугачева и Галкин находятся на грани развода. Поводом к этому стало отсутствие обручального кольца на безымянном пальце юмориста.

Галкин, комментируя сообщения, подтвердил, что не носит обручальное кольцо, однако его отсутствие никак не связано с разводом. Юморист отметил, что снял его еще в августе после того, как попал в аварию во время велопрогулки в Латвии. Позже ему даже пришлось сделать операцию на руке, которая, по словам Галкина, все еще не пришла в норму.

«После аварии все еще не сходит отек — пока не получается (носить кольцо)», — отметил он.

Галкина* сбила машина в Юрмале

Напомним, что в начале августа Галкина сбила машина во время велопрогулки в Юрмале. Сообщалось, что автомобиль марки Volkswagen въехал в юмориста, когда он ехал на велосипеде, сбоку.

*признан иноагентом