Журналисты узнали о долгах компании мужа Анфисы Чеховой

У жениха Анфисы Чеховой имеется Компания Златопольского ООО «Гольдфельд Интертейнмент», которая занимается производством фильмов. Об этом стало известно Super.

Издание утверждает, что последние годы показывают, что этот бизнес даётся ему непросто. По данным Rusprofile, только за прошлый год организация ушла в убыток на 21 млн рублей. Кроме того, у фирмы числится задолженность по кредиту на сумму 19 миллионов.

На общем фоне был и единственный успешный год. В 2023 году «Гольдфельд Интертейнмент» удалось показать прибыль — чуть более миллиона рублей. Но уже в 2022-м баланс снова ушёл в минус.

В августе телеведущая сообщила поклонникам, что выходит замуж. Она показала кольцо на безымянном пальце и поделилась своим взглядом на отношения. Звезда призналась, что их роман не был любовью с первого взгляда. По её словам, решение было принято не под влиянием эмоций, а «сердцем и сознанием».