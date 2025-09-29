Звезде сериала «Кадетство» грозит уголовное дело

Актер Кирилл Емельянов сократил долг по алиментам на двоих сыновей, но все равно может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом рассказала юрист Янита Цвик, пишет Telegram-канал «Звездач».

© Михаил Фомичев/TACC

Ранее стало известно, что Кирилл Емельянов, сыгравший Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», задолжал по алиментам более 730 тыс. рублей, и информация о долге появилась в базе федеральной службы судебных приставов. Позднее появилась информация, что Кирилл Емельянов сократил долг до 502 тыс. рублей.

По словам Яниты Цвик, несмотря на уменьшение долга, артист «безусловно может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)».

«Если он не погасит возникшую задолженность, его могут привлечь сначала к административной, а затем и уголовной ответственности за неуплату алиментов, в том случае, если он не докажет отсутствие финансовой возможности и уважительный характер причины неуплаты алиментов», — пояснила юрист.

Она напомнила, что неплательщику алиментов могут грозить исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до года.