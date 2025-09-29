Трагическая гибель жены, второй шанс и финал карьеры: судьба Юрия Мороза

В жизни Юрия Мороза были смерть жены, скандалы из-за новых отношений и страшная болезнь. 29 сентября ему могло бы исполниться 69, но в июле 2024 года его не стало.

Юрий Мороз родился в украинском городе Краснодон в семье электрика и хирурга, и с раннего детства увлекался фильмами, чтением книг и написанием сценариев к школьным праздникам.

Родители считали, что сыну нужна профессия, которая точно его прокормит, поэтому настояли на поступлении в Донецкое ПТУ. Однако Мороз не смог там учиться и в итоге подал документы в Школу-студию МХАТ, где попал на курс Виктора Монюкова.

Получив диплом, Мороз пришел в труппу «Ленкома», где прослужил восемь лет. Также будущий режиссер дебютировал в фильмах «Юность Петра» и «В начале славных дел», сыграл в «Принцессе цирка» и в «Визите к Минотавру». Но его привлекала профессия режиссера, в итоге Мороз поступил во ВГИК.

Первая жена

Со своей первой женой Мариной Левтовой Юрий Мороз познакомились на площадке «Юности Петра». Для того, чтобы завоевать ее, Мороз напросился к родителям Левтовой на дачу и помог им по хозяйству, чем заслужил одобрение, поддержку, а в итоге и сердце артистки. В 1983-м на свет появилась дочка пары Даша, которой суждено было пойти по стопам родителей.

Марина Левтова сыграла Биллегурри в первой полнометражной картине Юрия Мороза «Подземелье ведьм», успевала воспитывать дочку, помогать мужу и сниматься.

«Иногда с кем-нибудь разговариваю, и меня убеждают: не бывает идеальных браков, полной гармонии достичь невозможно. А я точно знаю: бывает, возможно! Я же видела, как жили мои родители», — вспоминала о своем детстве Дарья Мороз.

Брак был крепким и счастливым, но в феврале 2000-го первая супруга режиссера разбилась на снегоходе. Юрий Мороз остался вдовцом, и все заботы о 16-летней Даше легли на его плечи.

«Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему», — рассказывал о своих чувствах после гибели жены драматург.

Второй шанс

Прошло два года с момента трагедии, и режиссер влюбился в актрису Викторию Исакову, с которой его познакомила дочь. Их объединило, в том числе и то, что Виктория пережила потерю: ее первая любовь, Александр Чижевский, погиб под колесами машины.

Дарья Мороз в итоге приняла мачеху. В 2003-м режиссер женился на актрисе, несмотря на их 20-летнюю разницу в возрасте. Но семья пережила еще одну трагедию, первая дочь пары скончалась. Лишь спустя годы, в 2015-м, Исакова подарила 59-летнему мужу дочку Варвару.

«Осуждали ли окружающие вдовца? Конечно, находились хейтеры, которых смущала разница в возрасте: Виктория Исакова была младше Юрия Мороза на 20 лет и старше его дочери Дарьи всего на семь. Но их счастье продлилось 23 года», - говорится в статье.

Финал карьеры

Уже после смерти Марины Левтовой один за другим на экраны вышли проекты Юрия Мороза «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Пелагия и белый бульдог».

После премьеры сериала «Инквизитор» режиссера обвинили в кумовстве: в главных ролях снялись его жена Виктория и дочь Даша. Но артистки пояснили, что никто не давал им работу «по блату», кастинг они проходили на общих основаниях.

Много шума наделала и новая экранизация книги Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»: Юрия Мороза критиковали как за посягательство на классику 1968-го, так и за подбор артистов. Например, Юлию Пересильд зрители посчитали недостаточно «роковой» для роли Анфисы, кроме того, многих разочаровала концовка ленты.

«Я про картину знаю больше, чем все остальные. Когда кто-то меня за что-то критикует, он ошибается, если считает, что я об этом не подумал. Все ошибки, которые есть, я знаю лучше. И почему они возникли, я тоже знаю. Все смотрят на готовую картинку, а как она создавалась, в каких условиях у нас часто проходят съемки — никто не думает», — отмечал Мороз.

Режиссер успел снять сериал «Я не могу без тебя», фильмы «Родительский день» и «Лунатики». А в 2023-м у него диагностировали рак поджелудочной железы, лечение не помогло и в ночь на 14 июля 2024 года Юрия Мороза не стало.

По словам Анны Меликян, в последние минуты рядом с режиссером находились его дочь Дарья и жена Виктория.