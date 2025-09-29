Скандальный психолог высказалась о громком разводе Дибровых

Дибровы развелись, и страсти вокруг их разрыва не утихают. Психолог Вероника Степанова высказалась на своем YouTube-канале о причинах распада семьи телеведущего, предположив, что основной причиной стал роман Полины на стороне.

Новым избранником экс-жены стал миллиардер Роман Товстик, который ради отношений оставил жену и шестерых детей. Однако, по мнению Степановой, Товстик может отказаться от новых отношений из-за общественного давления.

«Есть такое, какое-то ощущение, что она дает все эти интервью от какой-то безысходности, какого-то страха. Вот если бы Товстик дал заднюю…», — подчеркнула блогер.

Степанова также обратила внимание на проблемы в интимной жизни Дибровых и предположила, что и у Товстика проблемы в этой сфере. В ходе разговора Степанова вспомнила слова Диброва о его участии в свингер-пати, что вызвало у нее сомнения в его искренности и готовности к семейной жизни.

Полину Диброву заметили с любовником в аэропорту Стамбула

По мнению блогера, все участники скандала лицемерны и склонны к недоговоркам. Если Товстик не выдержит давления и бросит любовницу, она может вернуться к Дибровым, а телеведущий, в свою очередь, может простить жену, считает Степанова.