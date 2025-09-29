Девушка Павла Дурова сломала кость стопы

Девушка российского предпринимателя Павла Дурова Юлия Вавилова сломала плюсневую кость стопы. Об этом в воскресенье, 28 сентября, она рассказала в своем Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

— Очень глупо. Просто спускался по лестнице и оступился на одну ступеньку. Я думаю, жизнь просто советует мне притормозить (ведь сейчас я не могу делать ничего, кроме как отдыхать), — написала она в Telegram-канале.

Она также призвала подписчиков быть внимательными и больше отдыхать.

Ранее Павел Дуров подарил своей возлюбленной Юлии Вавиловой цифровую NFT-картинку в виде ракеты, стоимость которой составляет 500 тысяч рублей. Также он преподнес ей NFT-лягушку за 4,2 миллиона рублей. Вавилова выразила благодарность своему возлюбленному в соцсетях, отметив, что подарок очень милый. До этого Дуров выкупил на аукционе роль в голливудском фильме для своей девушки.

Вавилова в свою очередь рассказала, чтобы привлечь внимание миллиардера, девушка должна развиваться. Она отметила, если заниматься саморазвитием, то именно тогда «произойдет магия».