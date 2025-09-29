Художник Сафронов дал совет Киркорову по установке памятника

Певец Филипп Киркоров планирует установить на Троекуровском кладбище памятник отцу Бедросу. Артист рассказал, что монумент должен быть необычным, изготовленным из мрамора или гранита. Но он опасается одного — чтобы отец был похож на себя, а то известны случаи, когда ушедшие звезды радикально отличаются на памятниках. Художник Никас Сафронов, к которому многие обращались за помощью с памятниками, в беседе с URA.RU дал совет Киркорову.

«Ко мне по поводу памятника со стороны Филиппа Киркорова никто не обращался. Есть в России великий скульптор, который сделает оригинальный памятник. Но под силу ли Киркорову, который привык, что ему все дарят… Это Александр Рукавишников. Если Киркоров хочет хороший памятник, нужно обратиться к нему», — говорит Никас.

Речь о скульпторе, народном художнике РФ Александре Рукавишниковом, с которым Никас готов связать Киркорова. По словам Сафронова, если поп-певец будет сотрудничать с величайшим скульптором России, итог порадует не только самого артиста.

«Поставят нужный для истории памятник, который будет произведением искусства. Люди будут смотреть и говорить: какой же памятник поставил Киркоров своему папе, что он сделан со вкусом», — пояснил художник.

Филипп Киркоров последние недели озаботился вопросом создания семейной могилы на Троекуровском кладбище, где он захоронит всех родных. По словам президента Союза профессиональных ритуальных агентов Стаса Барецкого, место Киркорова на закрытом кладбище оказалось не совсем стандартным.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в 92 года. Памятники ставят на первую годовщину после смерти.