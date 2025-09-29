Падчерица Ивана Урганта начала встречаться с известным рэпером

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе встречается с 25-летним российским рэп-исполнителем Сергеем Дмитриевым, известным под псевдонимом 9mice. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в издании «СтарХит».

© Вечерняя Москва

— Молодой человек позиционирует себя как музыкант, продюсер и один из активных участников новой хип-хоп волны, — говорится в материале.

Артист родился и вырос на Дальнем Востоке. В 2022 году он стал участником дуэта Viperr вместе с артистом Kai Angel. 9mice предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Ранее сообщалось, что он встречается с девушкой по имени Режина, стилистом, которая занималась оформлением обложки его музыкального альбома.

В июле этого года кинокритик Александр Горбунов заявил, что Ургант может вернуться на российское телевидение в ближайшее время. Критик считает, что возвращение Урганта на телевидение «лоббируют люди в высоких кабинетах». Горбунов отметил, что в России уже начинают разрабатываться проекты с участием некоторых артистов, покинувших страну и публично критиковавших спецоперацию.