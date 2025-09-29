Жена Игоря Николаева рассказала о нападках

Певица, жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, что столкнулась с волной нападок из-за своих отношений с композитором: недоброжелатели пытались выставить ее «самозванкой». Об этом сообщает «Стархит» со ссылкой на интервью Проскуряковой Наталье Подольской.

По словам Проскуряковой, недоброжелатели заявляли, что она пришла в жизнь композитора, «чтобы все испортить». Они утверждали, что она живет с Николаевым только потому, что он богат и знаменит.

«Я из хорошей семьи, мой папа юрист, бывший прокурор Свердловской области. Мне тяжело было осознавать тот факт, что меня записали в плохие девочки», - подчеркнула певица.

Проскурякова рассказала, что таблоиды начали писать о ней как о девушке из деревни, хотя жила она в Екатеринбурге, большом городе. Также о певице писали, что у нее нет образования и называли Золушкой.

«Для меня и моих родителей все это было так странно… Почему вы называете меня сиротинкой без рода и племени? У меня прекрасная семья, хорошее образование. Я родилась в большом красивом городе, да, не в Москве. Но за МКАДом тоже есть жизнь», - отметила Проскурякова.

Она раскритиковала мировоззрение людей, которые считают, что Николаева можно любить только за деньги и известность. Певица подчеркнула, что никто не хотел верить в правдивую историю ее знакомства с композитором.

Проскурякова вышла замуж за Николаева в 2010 году. Для композитора этот брак стал третьим - первой женой Николаева была его одноклассница, второй - певица Наташа Королева. У Николаева две дочери - от первого и третьего браков.