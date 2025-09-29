Гарик Сукачев задолжал налоговой почти миллион рублей

Рок-музыкант Гарик Сукачев задолжал налоговой почти один миллион рублей. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По данным источника, артист должен Федеральной налоговой службе 812 тысяч рублей. Если в ближайшее время он не погасит задолженность, ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.

При этом артист продолжает активно давать концерты в России: в ближайшие полгода у Сукачева запланировано как минимум семь выступлений. Ближайшее шоу пройдет в Краснодаре — на него продано около 25 процентов билетов, отмечается в публикации.

Имущество бьюти-блогерши Гоар Аветисян суммарной стоимостью почти 55 миллионов рублей также было арестовано из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Под арест попала и ее квартира на Павелецкой набережной площадью 123 квадратных метра.

В октябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании «Диафильм», принадлежащей музыканту Гарику Сукачеву и актеру Дмитрию Харатьяну. «Вечерняя Москва» выяснила, почему компании может грозить ликвидация.