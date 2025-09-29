Неудачный брак, исключение из партии и поддержка СВО: как живет Маша Малиновская

Маша Малиновская стала известной в начале 2000-х годов как модель и телеведущая. Сейчас она продолжает свою карьеру, но информации о ее текущих проектах и личной жизни не так много. Издание News.ru выяснило, как сейчас живет Малиновская.

Маша Малиновская (настоящее имя Марина) родилась 21 января 1981 года в Смоленске, закончила институт искусств по специальности «Экономика и управление в сфере социально-культурной деятельности». Во время учебы начала работать в модельном агентстве, в 2002 году переехала в Москву. Известность получила на канале «МУЗ-ТВ», где вела программы «10 sexy», «Соблазны с Машей Малиновской» и другие.

В 2005 году стала депутатом Белгородской областной думы по спискам ЛДПР, но через три года исключили из партии. В 2008 году вышла замуж за политика Дениса Давитиашвили, брак распался. В 2021 году у нее родился сын Мирон от чеченского бизнесмена Мамихана Мальсагова, с которым она рассталась во время беременности. Отец не участвует в воспитании ребенка.

В 2021-2022 годах конфликтовала с Даной Борисовой, обвиняя ее в разрушении своей карьеры. Музыкальный продюсер Яна Рудковская также обвинила Малиновскую в предательстве и участии в судебном процессе против нее.

Сегодня Малиновская принимает участие в съемках телепроектов, но в 2023 году покинула шоу «Звезды в джунглях» в первом выпуске. В феврале 2024 года посетила Донбасс, поддерживая проведение спецоперации.