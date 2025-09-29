Певица Монеточка погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные приставов. По информации агентства, речь идет о задолженности по "штрафу как виду наказания по делам об АП, назначенному судом" в рамках исполнительного производства, возбужденного на артистку в июне 2025 года. В начале сентября Монеточка назвала обременяющими мысли о возвращении в Россию. По словам певицы, мечта вернуться в РФ хранится в ее сознании рядом с самыми дорогими воспоминаниями, однако она понимает нереалистичность такого сценария. Гырдымова переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала специальной военной операции России на Украине. В сентябре 2024 года на Монеточку было заведено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

