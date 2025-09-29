Дженнифер Лопес откровенно рассказала о разводе с Беном Аффлеком

Звезда Голливуда, 56-летняя Дженнифер Лопес, поделилась своими мыслями о прошедшем разводе с Беном Аффлеком и тем, как этот опыт повлиял на её жизнь. В интервью CBS News Sunday Morning Лопес подчеркнула, что разрыв стал для неё важным этапом взросления и личного роста.

«Это было одним из лучших моментов в моей жизни. Потому что именно это событие изменило меня и помогло мне стать той, кто я есть сейчас», — призналась певица и актриса.

В ходе беседы с журналистами артистка отметила, что в последний год её жизни много событий было связано с работой и личностным ростом. Особое внимание она уделила своему участию в новом фильме «Поцелуй женщины-паука», в производстве которого принимает участие бывший супруг, Бен Аффлек, выступающий в роли исполнительного продюсера.

Картина была представлена на кинофестивале «Сандэнс» в январе, в тот же месяц, когда пара завершила бракоразводный процесс.

Лопес также рассказала о сложности совмещения профессиональной деятельности и личных переживаний:

«Это было, действительно, тяжёлое время. Когда я находилась на съёмочной площадке, я чувствовала себя счастливой, а по возвращении домой — всё было иначе. Я задавалась вопросом: «Как мне продолжать работать в таких условиях?»

Стоит напомнить, что длительное время между 52-летним Аффлеком и Лопес существовали романтические отношения, начавшиеся в 2001 году. Свадебная церемония состоялась лишь в 2024 году, однако уже через год их брак распался.

В недавнем интервью для GQ Аффлек подчеркнул, что между ним и Лопес нет никакой драмы и он по-прежнему испытывает к ней уважение.

Ранее Дженнифер Лопес накануне годовщины расставания с Беном Аффлеком опубликовала пикантные снимки.