«В карманах еще надо посмотреть»: Максима Галкина* высмеяли из-за обилия золотых украшений
Уехавшего из России шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) высмеяли в Сети за страсть к ювелирным украшениям.
В личном блоге муж 76-летней Аллы Пугачевой опубликовал видео и привлек внимание пользователей количеством золота на руках. На правой руке Галкина* разглядели браслеты Cartier из коллекции Juste un Clou в виде гвоздя и коллекции Love.
На правой руке у Галкина* красовались массивные часы из желтого золота и еще несколько браслетов.
Кроме того, на груди муж Пугачевой повесил золотую цепочку с массивным кулоном.
Пользователи Сети в шутку предположили, что Галкин* надевает все и сразу, опасаясь, что однажды Алла Борисовна выгонит его из дома, и ему придется уйти в чем есть.
Галкина* сбила машина в Юрмале
«В карманах еще надо посмотреть, там спрятал», - посмеялись комментаторы.
Ранее Максим Галкин* погасил долг почти в 500 тысяч рублей за электричество в замке в деревне Грязь. «Мосэнергосбыт» через суд требовала взыскать с юмориста деньги, однако шоумен решил не доводить до принудительного взыскания.
*Признан иностранным агентом на территории России