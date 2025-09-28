Подруга Дурова пожаловалась на беспомощность после перелома ноги

Юлия Вавилова, подруга создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, рассказала в личном блоге, что серьезную травму. Об этом пишет passion.ru.

© ВКонтакте

Девушка опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала перемотанную ступню. По словам Юлии, у нее треснула кость мизинца из-за падения с лестницы.

«Мне кажется, жизнь советует мне замедлиться. Сейчас не могу ничего делать, кроме того, как отдыхать. Проявляйте заботу к себе, не забывайте отдыхать», — пожаловалась Юлия.

На Telegram-канал Вавиловой подписаны почти 57 тысяч человек. Пост о переломе за несколько часов собрал больше 13,3 тысяч просмотров и свыше 1000 реакций.