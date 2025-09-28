Королева вспомнила, как ее спасла концертный директор

Наташа Королева во время гастролей в Сургуте в далекие 90-е попала в крайне неприятную ситуацию, которая завершилась благополучно только благодаря ее концертному директору Марине Наринской. С тех пор Наринская около 30 лет работает с Королевой, пишет издание passion.ru.

«В Сургуте, где мы с Наташей познакомились, был такой „папа“. Отсидел много лет. Весь город его боялся. И он во время концерта ко мне подошел и говорит: „Значит так, эта Королева и эти балетные после концерта едут со мной в сауну“», - рассказала Марина певицы в программе «Однажды» на НТВ.

В те годы у Королевой не было личной охраны. И заступиться за нее было некому.

Все же Наринской удалось убедить криминального авторитета в том, что подобное общение с Королевой невозможно. Она даже предложила поехать с ним вместо певицы.

«И так она с ним договорилась грамотно, что потом он принес ей „Киндер-сюрпризы“ — тогда модные были, только появились. И он принес ящик ей, не мне», - вспомнила Наташа Королева.

В этом году Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 22 года совместной жизни. Популярная певица и известный танцор продемонстрировали публике архивные фотографии с церемонии бракосочетания, а также с празднования предыдущих годовщин.

Пара начала семейную жизнь в 2003 году, когда Королёва решила оставить композитора Игоря Николаева, своего первого мужа, и выйти замуж за Сергея Глушко, ранее известного как Тарзан.