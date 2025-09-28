Самбурская показала свой портрет с лысой головой

Настасья Самбурская в микроблоге разместила наглядный ответ на вопрос нескромной подписчицы, требовавшей показать, как выглядят натуральные волосы актрисы.

«А как сейчас свои волосы выглядят? Без парика?» - обратилась к артистке девушка.

И в соцсетях Самбурская выложила снимок, на котором предстала без волос, пишет Экспресс Газета

© Соцсети

«И без ушей заодно», - прокомментировала свой образ Настасья.

Ранее прокуратура Ленинградской области постановила повысить возрастное ограничение спектакля «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской с 16 до 18 лет. Об этом сообщает портал «Абзац» со ссылкой на официальный документ из ведомства.

А правозащитный центр «Сорок сороков» призвал прокуратуру Санкт-Петербурга проверить спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям.