Долина рассказала о том, что у нее в семье запрещено

Лариса Долина утверждает, что у ее единственной внучки Александры актерский и музыкальный дар. При этом девочка хорошо учится и делает успехи в точных науках. Требуется сделать выбор – но никакого давления на ребенка старшие не оказывают. По словам звездной бабушки, у них в семье это строго запрещено.

© РИА Новости

«Она, конечно, креативная, очень творческая личность, она очень быстро учит музыкальный материал», - отмечает Лариса Александровна.

По словам певицы, которые приводит 5 канал, ее внучка не хочет заниматься популярной музыкой, девочке больше по душе работа синтезированной актрисы, возможно, артистки мюзикла. При этом Александре легко дается математика — школьница занимает призовые места на олимпиадах.

Девочка пока не решила, куда будет поступать, да и время есть подумать — еще четыре года. Долина надеется, что Саше удастся не ошибиться и реализоваться в выбранной профессии.

«Буду помогать, чтобы она ни выбрала в жизни, мы с мамой будем ей помогать. Никто на нее не давит, у нас вообще в семье это запрещено, потому что мы ей не хотим быть врагами, мы хотим, чтобы она состоялась как личность, и будем ее во всем поддерживать», — резюмировала Лариса Александровна.

