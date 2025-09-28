Названа стоимость гроба Тиграна Кеосаяна

В Москве проходит прощание с продюсером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. На траурной церемонии в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте собрались политики, общественные деятели, артисты и множество неравнодушных людей. К гробу допускаются только самые близкие. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева расказала, какую модель гроба выбрали для режиссера.

© Вечерняя Москва

— Модель похожа на саркофаг двухкрышечный из канадского дуба. Он называется «Колонны». Стоимость такого гроба — порядка 280 тысяч рублей, — приводит слова эксперта Ura.ru.

Прощание с продюсером проходит на Олимпийском проспекте. У часовни Армянской церкви установили венки с розами от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и других.

Филипп Киркоров, артистка Лолита Милявская и официальный представитель МИД России Мария Захарова посетили церемонию. Также проститься с Кеосаяном приехали его бывшая жена — актриса Алена Хмельницкая и другие знаменитости.

О смерти телеведущего 26 сентября сообщила Маргарита Симоньян. Продюсер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.