Цыганова рассказала о волшебстве, случившемся после ее концерта

Вика Цыганова в новом выпуске шоу «Дайте сказать» рассказала об удивительном событии, произошедшем с раненым военнослужащим после ее концерта.

Виктория вспомнила, как в госпитале имени Бурденко, во время ее концерта Владимир Барышников, молодой человек, который передвигался на коляске, привлек ее внимание, настолько искренне он воспринял выступление певицы, информирует life.ru.

«Он мне прислал свои стихи и говорит: «Только маме не показывайте, фотографии нигде не помещайте». Потому что мама не знает. У него очень непростая судьба», — сообщила Виктория.

Случилось так, что вскоре Владимир познакомился с Юлей, юристом, которая регулярно посещала госпиталь как волонтер. Знакомство переросло в добрые чувства и пара заключила брак. На свадьбу молодые пригласили Вику Цыганову.

