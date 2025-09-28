Бузова объяснила, каких людей и какие проблемы убирает из своей жизни

Ольга Бузова на презентации нового сезона шоу «Звезды в джунглях» на одном из федеральных каналов сообщила, что решила избавить себя от общения с токсичными людьми, вычеркнуть из жизни скандалы и интриги, а также прочий негатив.

Она сказала, что духовно поднялась на новую ступень и теперь внимательно выбирает круг и манеру общения. Об этом пишет издание super.

«Я больше не терплю хамства, я не нахожусь в месте, где мне не нравится, я не досматриваю плохой фильм, не доедаю невкусную еду и не общаюсь с тем, кто не подходит моему сердцу, моему состоянию. Но если я вижу грубость рядом с собой, то я, как ведущая, всегда пресекаю», — констатировала поющая телеведущая.

На презентации нового сезона шоу Ольга Бузова появилась в роскошном браслете. Super выяснил стоимость брендового украшения. Оказалось, что это Bvlgari — браслет из розового золота Fiorever, который знаменитость получила в подарок от поклонника. Его стоимость в России более трех миллионов рублей.