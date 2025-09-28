Милявская на прощании с Кеосаяном вспомнила о их дружбе в молодости

Представители российского шоу-бизнес в числе прочих пришли на прощание с продюсером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянскую церковь на Олимпийском проспекте. Там стоят венки с розами от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и других.

Отдать последнюю дань уважения покойному пришли Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Федор Бондарчук, Федор Добронравов, Тина Канделаки, Евгений Петросян и Лариса Долина, и другие артисты. Многие из них знали Тиграна Кеосаяна с давних лет.

Так, Лолита вспомнила 90-е годы, когда они с Тиграном дружили и обсуждали различные проекты, еще в бытность дуэта "Академия".

«Когда мы были нищими, мы все были добрыми. Я его помню именно таким, мягким, добрым, талантливым», — поделилась Милявская.

Лолита почти сразу покинула траурное мероприятие, так как не смогла смотреть на слезы убитой горем главы RT и жены Кеосаяна Маргариты Симоньян. Давать комментарии журналистам она отказалась.