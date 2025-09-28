Дибров после развода опять удивил россиян

Любимец миллионов российских женщин Дмитрий Дибров вновь свободен. Брак с фотомоделью Полиной Наградовой был расторгнут после многих лет совместной жизни. Семью не сохранило даже наличие троих несовершеннолетних детей. К расставанию привели факты, которые просто шокировали многих поклонников звездной семьи. О том, как Дибров «отомстил» экс-супруге за счастливо прожитые годы, - в данной статье.

Печать в паспорте, но не в душе…

Полина – четвертая жена любвеобильной телезвезды, лауреата национальной премии «ТЭФИ» Дмитрия Диброва. Несмотря на 30-летнюю разницу, в официальном браке они прожили 16 лет. За это время семья пополнилась тремя сыновьями – Александром, Федором, Ильей. Казалось, Дибровы счастливы, как никто другой. По крайней мере, публично это пара создавала именно такое впечатление. Поэтому известие о расставании застало врасплох миллионы россиян.

Слухи о том, что супруга популярного телеведущего, члена фонда Академии российского ТВ давно ему неверна, начали муссироваться нынешним летом. В СМИ все чаще стала «всплывать» фигура «разлучника» (в качестве такового многие упорно называли миллионера Романа Товстика, отца шестерых детей).

Позже информация подтвердилась, а вся эта история «вылилась» в публичное пространство. Различные ток-шоу подхватили тему: и Полина Диброва, и Елена Товстик, жена предполагаемого «разлучника», стали героинями программ. Причем одна заверяла, что знала о любовной связи мужа со второй половинкой телеведущего, последняя в свою очередь утверждала: никакого длительного романа не было.

И вот вся эта «санта-барбара», по ходу, завершилась. 25 сентября адвокат Александр Добровинский сообщил об официальном расторжении брака между Дмитрием и Полиной Дибровыми. Телеведущий поблагодарил теперь уже бывшую супругу за 16 лет брака и отметил, что «печать в паспорте не значит, что она есть в душе и на сердце».

По словам Диброва, он прожил эти годы счастливо и признателен Полине за сыновей. При этом экс-супруг преподнес ей прощальный «сюрприз». По инсайдерской информации, Полина якобы осталась без средств к существованию. Как удалось выяснить вездесущим папарацци, женщина живет в съемном домике по соседству с роскошным особняком, в котором еще недавно проходила их счастливая жизнь.

Это – настоящий дворец площадью свыше 1000 кв. м., со спа-зоной, бассейном и музыкальным салоном с домашним кинотеатром. Дибров строил его почти 10 лет; ориентировочная стоимость особняка - около 800 млн рублей. По слухам, Полина уступила богатства мужу, чтобы тот не выносил «сор из избы» и не превращал их развод в скандал. Правда это или нет, доподлинно неизвестно.

Закон бумеранга?

Несмотря на то, что Елена Товстик заявила: ее муж и Диброва крутили роман на протяжении восьми лет, Полина утверждает, что она – честная женщина. Многие россияне в этом усомнились, ведь вслед за Дибровыми в суд за расторжением брака отправились и Товстики. Дыма без огня, как известно, не бывает...

Кстати, подобный «сюрприз», что Дмитрий сделал Полине, Елене готовит и Роман. По крайней мере, в одном из ток-шоу она призналась, что муж пригрозил лишить ее благосостояния, а также отобрать всех детей. Правда, сам Товстик позже сообщил – в качестве отступных он предложил супруге миллиард рублей.

«Они уже практически обо всем договорились, - рассказал журналистам Филипп Рябченко, адвокат Товстика. - Старшие дети остаются с Романом, а младшие - с матерью. Дети общаются, все друг друга видят. Никаких претензий нет».

Конечно, женщину можно было бы пожалеть, считают многие интернет-пользователи, но… Когда-то она сама увела Романа из первой семьи, причем на тот момент ей было всего 17 лет. Юлия Гольдорт, первая жена Товстика, утверждает: студентка буквально «взяла в оборот» перспективного бизнесмена, что и привело к распаду их семьи.

Сегодня женщина без особого энтузиазма вспоминает о своем замужестве, хотя они прожили вместе 10 лет. Будучи оба из Новосибирска, они вместе прошли трудные 90-е, строили не только семью, но и бизнес. Однако у Романа была одна слабость – женщины…

Что касается Полины Дибровой, в интервью Андрею Малахову она призналась – как только почувствовала влечение к другому мужчине, сразу же рассказала об этом супругу. Никакого отношения к разводу Товстиков она якобы не имеет.

В свою очередь Елена обвинила Полину в том, что та шантажировала ее мужа – либо он разводится, либо она его бросает. Параллельно с этим жена Диброва пыталась убедить Романа, что девочка, которую Елена родила год назад, не от него.

Такая вот некрасивая публичная история, свидетелями которой стала не только многомиллионная армия поклонников прославленного теледеятеля, но также их с Полиной дети и дети другой пары, волей-неволей вовлеченной в этот скандал.

Кстати, 66-летний Дибров уже заявил, что у него появилась новая возлюбленная, причем она гораздо моложе его 36-летней экс-супруги. Если это соответствует действительности, то, как предполагают многие пользователи Сети, не за горами новая история из бурной личной жизни Дмитрия Диброва.