Лорак рассказала о «незабываемой ночи»

Ани Лорак отметила свой 47-й день рождения с мужем Исааком Виджраку во Франции.

Ее супруг организовал для любимой прекрасный праздник в Париже. Они поужинали в хорошем ресторане с видом на Эйфелеву башню, а затем устроили прогулку по вечерним улицам. Был и романтический сюрприз – Виджраку исполнил для Ани песню на французском языке, информирует издание passion.ru.

Артистка поделилась с поклонниками фото и видео с романтического вечера.

«Я наслаждаюсь каждым мгновением с тобой так, словно это последняя секунда. С днем рождения, моя любовь», —подписал Исаак видеоролик.

Ани призналась, что была счастлива.

«Спасибо, любимый. Это была незабываемая ночь!» — написала она.

В марте 2025-го стало известно, что Ани Лорак вновь вышла замуж. Ее избранником стал инструктор по йоге и массажист Исаак Виджраку. Его мама — испанка из Каталонии, а отец родом из африканской страны Того. Исаак по поводу своей национальности чаще говорит, что он не испанец, а потомок африканских шаманов.

Киркоров, скандал из-за ВСУ, отмена концертов: как живет певица Ани Лорак

Когда-то он работал моделью и актером, но эта деятельность большого успеха ему не принесла. Поэтому Исаак перешел в область нетрадиционной медицины и духовных практик. Благодаря тренингам он и познакомился с Ани Лорак.