Начались суды по делу о продаже вилл на Бали, что рекламировала Гузеева

В Москве начались суды о мошенничестве с продажей вилл на Бали и других островах Индонезии. К делу, в котором замешан бизнесмен Сергей Домогацкий, может иметь отношение и Лариса Гузеева.

В 2021 году в соцсетях были выложены посты и видеосюжеты телезвезды Ларисы Гузеевой о том, что она рекомендует застройщика Сергея Домогацкого. В 2024 году звезда экрана якобы публично купила у него виллу на Бали. Цена была невысокой для таких объектов - 200 тысяч долларов за дом с видом на океан.

Актриса даже разыграла дома среди подписчиков, что добавило популярности компании застройщика. Александр Зорин, адвокат потерпевших, сообщил «Московскому Комсомольцу»:

«На Домогацкого много кто подписался из-за этого. Постепенно эти виллы покупали и те, кто поверил в розыгрыши 2021 года».

Однако спустя два года никаких вилл покупатели не увидели. Мало того, выяснилось, что сами объекты не построены, а на участках строительство запрещено, о чем гласил транспарант, вывешенный там властями Индонезии.

Бизнесмен же говорил клиентам, что строительство идет, и даже присылал фотографии строящихся объектов.

«Сейчас, со слов помощника Гузеевой, выяснилось, что никакой виллы в Индонезии у нее нет, значит, она либо нарушила закон о рекламе, не промаркировав свои видеоролики с Домогацким, либо возникают подозрения, что она может являться соучастницей – мы попросили правоохранительные органы дать юридическую оценку ее участию в этих проектах», – добавил Зорин.

Ранее мать участника спецоперации (СВО) по имени Виктория подала в суд на российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву и потребовала от нее миллиард рублей.