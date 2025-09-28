Тейлор Свифт улетела со свадьбы Селены Гомес, чтобы успеть на матч жениха

Прошло всего несколько часов после того, как Селена Гомес сказала «да» музыкальному продюсеру Бенни Бланко, а её подруга Тейлор Свифт уже улетела из Калифорнии, пишет Daily mail. Причина проста: певица хотела успеть поддержать своего жениха Трэвиса Келси на важном матче в Канзас-Сити против «Baltimore Ravens».

Свифт вместе с другими звёздами провела вечер на свадьбе Гомес, которая прошла в роскошном поместье на скале в Голетe. Праздник был по-голливудски масштабным: территория утопала в цветах и гирляндах, а безопасность обошлась молодожёнам в $300 тысяч.

Селена блистала в платье Ralph Lauren и демонстрировала кольцо с бриллиантом огранки «маркиз». Среди гостей были Стив Мартин, Пол Радд, Эрик Андре и, конечно, лучшая подруга Тейлор Свифт.

Однако около полуночи кортеж певицы отправился в аэропорт Санта-Барбары. На частном самолёте Gulfstream G550 она взяла курс на Миссури, чтобы успеть вернуться к Келси и поддержать его прямо со стадиона.

Для Селены этот брак — новый этап в личной жизни после бурного романа с Джастином Бибером, который она сама называла «токсичным». С Бланко же певица счастлива: они обручились в декабре прошлого года, а теперь уже стали супругами.