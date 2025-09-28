Анита Цой удивила публику, признавшись, сколько стоит тюнинг автомобиля

Анита Цой похвасталась новым автомобилем, который обошелся в 30 миллионов рублей.

Минивен ей подарил муж на 35-летие совместной жизни. Машина стоила 15 миллионов рублей, но Аните не подошли цвет и наполнение, поэтому она заплатила еще 15 миллионов за тюнинг, пишет издание passion.ru.

«Вы не увидите больше такого цвета ни у кого. У меня эксклюзив. Под меня специально намешали цвет, который я хотела. Самый трендовый цвет — Futuria Dusk», - сообщила певица в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Обивка салона – кожа и замша. Кресла раскладываются в двуспальную кровать. В салоне есть телевизор, принтер, рабочий стол и даже биотуалет, а в багажнике - гардеробная.

«На это надо зарабатывать, копить или получать наследство», - посмеялась Анита.

Ранее сообщалось, что Анита Цой задолжала налоговой 264 тысячи рублей в качестве индивидуального предпринимателя. Известно, что в апреле 2024 года артистка учредила компанию ООО «Фудстар». Фирма производит консервированные продукты, созданные по авторским рецептам певицы. Связана ли задолженность с этим бизнесом, не уточняется.