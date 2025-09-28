Сестра Фриске рассказала, как будет решать проблему неудачной пластики

Наталья Фриске сообщила, что решилась на повторную пластику живота. Он написала в Телеграм-канале, что собирается снова лечь под нож хирурга, чтобы «исправить косяки» первой абдоминопластики.

© Соцсети

«Сейчас я сдаю анализы, закупаю компрессионное белье (ой, это отдельный квест) и очень жду дня X. Работы доктора я уже посмотрела. Девочки, это просто космос!» — отметила Наталья.

Напомним, весной Фриске сделала подтяжку груди и абдоминопластику с ушиванием диастаза живота. Блогер тогда писала, что тяжело переносила реабилитационный период. Она ходила на физиотерапию и хотела ставить капельницы, информирует gazeta.ru

© Телеграм

Недавно Наталья Фриске поделилась с подписчиками финансовыми трудностями, связанными с детским садом для дочери Луны. По ее словам, за год посещения учреждения ей пришлось заплатить 370 тысяч рублей — это на 75 тысяч больше, чем в прошлом году, когда сумма составляла 295 тысяч.