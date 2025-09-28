Повалий рассказала, какие процедуры делает для омоложения

Таисия Повалий не скрывает, что активно пользуется заслугами косметологов. Певица выбрала для себя «уколы красоты». Об этом она сообщила корреспондентам «Московского Комсомольца».

«Я уколы собираюсь идти делать. У меня ботокс разошелся», - призналась Таисия.

Артистка не скрывает: инъекции довольно болезненны. Но она терпит все неприятные ощущения, поскольку, по ее мнению, результат того стоит. Тем более, что у нее ест группа поддержки в лице любимого супруга, который не отказывается возить ее на процедуры.

Повалий убеждена, что для того, чтобы выглядеть хорошо, нужны не только косметологи. Необходимо позитивное отношение к жизни.

Получившая российское гражданство Повалий впервые голосовала на выборах

В мае 2024-го Таисия Повалий получила гражданство России и впервые проголосовала на президентских выборах. Артистка заявила, что проголосовала за «путь к свету и созиданию» и отметила, что счастлива сделать это в важный для нашей страны день.