Раскрыта стоимость новой квартиры Собчак в шаге от Кремля

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приобрела квартиру рядом с Кремлем за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По информации журналистов, Ксения Собчак выкупила практически весь этаж в историческом особняке на Большой Дмитровке рядом с Кремлем. В честь этого события журналистка устроила вечеринку в стиле нулевых, куда пригласила своих друзей. Мероприятие прошло в арендованных апартаментах рядом.

«Поймите меня правильно, вас очень много, всех на новоселье сразу пригласить не могу. Но постепенно я покажу, какую красивую квартиру я сделала. Это фантастика и шедевр», — заявила Собчак.

Среди гостей был DJ Smash, который раскрыл стоимость жилья журналистки.

«Цена такая «некусающаяся» у квартиры — 1,2 миллиарда. Ипотеку платить где-то лет 160, а так все хорошо», — пошутил артист.

© Telegram-канал «СОБЧАК»

Вечеринка, получившая название Prime Era, стала своеобразным посвящением золотому периоду российского шоу-бизнеса, когда жизнь в Москве кипела круглосуточно. В те годы Собчак была одной из самых ярких светских персон, вела скандальное шоу «Блондинка в шоколаде» и вращалась в кругу влиятельных наследников.

Заведение было оформлено в духе гламура нулевых: преобладали красно-розовые оттенки, на экранах транслировался клип Тимати «Потанцуй», атмосферу дополняли диско-шары и другие узнаваемые атрибуты эпохи.

