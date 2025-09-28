Мазаев не явился на суд и получил двойной штраф
Музыканта Сергея Мазаева оштрафовали на десять тысяч рублей за неоплаченный парковочный штраф. Ранее музыкант не оплатил квитанцию за неправильную парковку в размере пяти тысяч рублей, теперь Московский суд выписал лидеру группы «Моральный кодекс» штраф в двойном размере.
Сам артист на заседание не явился, сообщают РИА Новости.
Ранее СМИ писали о том, что Сергея Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске. За несколько минут до выхода на сцену он почувствовал себя плохо.
Музыканта срочно доставили в больницу Калининграда: сначала — в реанимацию, а позже перевели в хирургическое отделение.