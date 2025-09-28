Шаляпин признался, что мечтает стать соседом Собчак

Ксения Собчак недавно собирала друзей на новоселье. Два года назад она купила квартиру в центре Москвы, в двух шагах от Кремля. Стоимость недвижимости – больше миллиарда рублей, сотни миллионов ушло на ремонт и обстановку. На вечеринке звучали песни Татьяны Булановой, гостям подавали черную икру и дорогое шампанское.

© РИА Новости

Дом, в котором приобрела апартаменты Ксения, расположен по адресу Большая Дмитровка, 9. Это исторический особняк, построенный в 1903 году, москвичи называют его «египетским» из-за барельефов с головами фараонов и прочего «тематического» декора.

В ЖК «Большая Дмитровка IX" на закрытой территории расположены особняки с резиденциями класса deluxe, вертикальный лес и 3-уровневый подземный паркинг, пишет «Комсомольская Правда».

Журналистка Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе

Ксения выкупила практически весь этаж, но квартира по соседству с ней – стоимостью 1,2 миллиарда рублей - пока свободна.

«Цена такая „некусающаяся“ у квартиры — 1,2 миллиарда. Ипотеку платить где-то лет 160, а так все хорошо», — с иронией отметил диджей Smash в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Прохор Шаляпин откровенно заявил, что был бы не прочь стать соседом Ксении.

«Здесь высота потолков замечательная: четыре с половиной метра, наверно. Я живу немножко на окраине Москвы, а хочется тут. Мне бы там наверху. Да я даже на втором этаже не откажусь», - уточнил Прохор.

Шаляпин уверен, что на квартиру Ксения заработала упорным трудом.

«Не каждому дано так заработать. Она работает с утра до вечера. Она очень много работает. Берите пример», - резюмировал певец.

После вечеринки некоторые россияне раскритиковали экс-ведущую «Дома-2» за проведение увеселительного мероприятия в нынешнее время.