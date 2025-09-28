Зеленская осудила выступление российской певицы в опере в Лондоне и не получила поддержки
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась, что Королевский оперный театр в Лондоне позволил выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко. О ее недовольстве сообщает британская газета The Telegraph.
По данным издания, Нетребко считают величайшим сопрано в мире. Она исполняет заглавную партию в «Тоске» и планирует вернуться в Ковент-Гарден в этом году для участия в опере «Турандот». Осуждение Зеленской приглашения россиянки в качестве артистки не получило поддержки.
«В ответ на комментарии Зеленской Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден», — указано в материале.