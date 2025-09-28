Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. Звезда опубликовала фотографии и видео с возлюбленным, на которых она одета в белое платье, в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

В публикации певица указала только дату, однако Бланко прокомментировал пост, назвав ее своей женой.

Пара состоит в отношениях с 2023 года. В декабре прошлого года Селена и Бенни объявили о помолвке.

Ранее Гомес повторила культовый образ актрисы Николь Кидман с церемонии вручения премии «Оскар» в 2007 году.

В сентябре певица опубликовала фото в трусах. Исполнительница позировала на размещенном кадре в укороченном облегающем топе в полоску, который частично оголял живот.