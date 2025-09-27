Гуф высказался по поводу слухов о новом романе

Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, вновь привлек к себе внимание публики. Поклонники заподозрили его в новом романе: обсуждают фотографию артиста, где он запечатлен вместе с молодой девушкой по имени Вероника Нестерова.

Фолловеры изучили социальные сети девушки. В ее профиле были обнаружены множество фотографий с цветами, недвусмысленные послания «самому заботливому мужчине» и 2 билета на Пхукет: для нее и Гуфа, пишет Super.ru.

Однако сам артист слухи опроверг. Он подчеркнул, что все происходящее — это лишь часть работы.

«Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так», — заявил он.

Недавно по случаю своего дня рождения, рэп-исполнитель Гуф организовал торжество, обошедшееся ему примерно в четыре миллиона рублей. Местом проведения стала стильная речная яхта, среди приглашенных были такие известные личности, как Баста, HammAli & Navai, Алёна Водонаева и другие знаменитости.