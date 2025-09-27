Озвучено, почему артисты-эмигранты не смогут последовать совету Певцова

Дмитрий Певцов ранее заявил, что уехавшие за границу артисты продолжают «изливать желчь, квакать и крякать». Депутат Государственной думы дал эмигрантам совет - заняться собственной жизнью и проектами.

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что у большинства представителей шоу-бизнеса не получается найти достойную работу по профилю в других странах. И им остается только завидовать успехам тех звезд, кто остался в стране.

«Я не совсем понимаю, о какой работе идет речь, потому как уехавшие за границу артисты там особо и не нужны. И я думаю, что у большинства из них работа по профилю не получается. Поэтому все, что остается им, это следить за деятельностью своих коллег, завидовать и потихоньку поливать грязью», — считает Рудченко.

Ранее Певцов отмечал, что людей, которые публично высказываются против родины и становятся «предателями», необходимо останавливать, особенно если они были лидерами общественного мнения.