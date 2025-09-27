Алсу рассказала, как ей удалось избавиться от страхов и фобий

Алсу призналась, что в детстве она была скромным, тихим ребенком. Она старалась не привлекать к себе внимания, быть незаметной.

«Я была серой мышечкой, которую было не видно и не слышно абсолютно», - сказала певица.

Как рассказала звезда журналистам «Московского Комсомольца», обрести уверенность в себе ей помогла профессия. Она заставляла себя выходить на сцену и со временем детские фобии и страхи постепенно ушли.

«Когда начала выходить на сцену, я очень боялась. Боялась людей, боялась сцены, внимания и всего остального. Мне пришлось выработать в себе смелость. Я всегда говорю спасибо моим зрителям за то, что они вселили в меня веру и уверенность в себе и своих силах», – отметила Алсу.

Напомним, карьера певицы началась в 1998 году с громкого прорыва клипом «Зимний сон», который был придуман гениальным продюсером, где приняли участие легендарные актеры Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Этот маленький кино-шедевр до сих пор является жемчужиной нашей шоу-индустрии и одним из ярких художественных побед в карьере Алсу.