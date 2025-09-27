Волочкова обозначила причину интереса Серова к ней

Все началось еще 20 лет назад со встречи, где Серов и Волочкова пересеклись. Как утверждал Александр во время программы «Хватит слухов» на ТВЦ, он уже тогда все про нее понял.

«Когда я с ней пообщался, она задрала ногу на стол, я уже понял, с кем имею дело. Ну что, сумасшедший человек, что тут говорить. Там уже все едет… Туда-сюда, с головой проблемы, пусть говорит, что хочет. Там нет тормозов никаких», — сказал Серов.

Давняя неприязнь вспыхнула с новой силой, когда музыкант обрушился с критикой на Волочкову за игру в футбол. Серов заявил, что не понял, что она там делала.

Анастасия молчать не стала. В беседе с Teleprogramma.org она заявила, что подзабытый всеми Серов хочет пропиариться за ее счет. И вообще, по ее словам, певец тайно в нее влюблен. Она даже предположила, что он посвятил ей песню «Я люблю тебя до слез».

«Может быть, у него тайная любовь ко мне или фетиш, я не знаю... Ведет себя как баба завистливая,» — резюмировала она.

Ранее Анастасия Волочкова ответила Александру Серову на критику ее поведения на футбольном поле. Балерина считает, что исполнитель просто завидует. Она назвала Серова «сбитым летчиком», который уже никому не интересен.