Появились подробности конфликта Инстасамки и стилиста Овечкина
Стилист Николай Овечкин, обманувший певицу Дарью Зотееву (Инстасамку) на три миллиона рублей, пытается оправдаться перед публикой и рассказывает, что его конфликт со звездой исчерпан. На самом деле это не так, сообщил журналистам URA.RU представитель певицы Максим Столяров.
«Приходит информация от его текущих клиентов, что он им сообщает, что ситуация с Инстасамкой решена. Понятно, что он это делает, чтобы их сохранить. Но в реальности ситуация не решена, денег никто никому не отдал. То, что он сейчас давал комментарии и что написал — полная бредятина. Он просто всех кормил завтраками и не пытался договориться. Мы его ждали месяц», — рассказывает Столяров.
Три миллиона Овечкин Зотеевой возвращать не собирается. Более того, он выставил ей счет на годовой гонорар в 18 миллионов рублей. Когда стало ясно, что мирно урегулировать конфликт не получится, Дарья предала его огласке.
После этого стало понятно, что обманутых клиентов стилиста, которые также готовы присоединиться к иску звезды, немало.
Артистка рассказала, что Овечкин, по сути, выступил посредником. Вместо авторского креатива он без какого-либо согласования привлек к работе людей за меньшую сумму, к тому же пообещав им оплату от заказчика.