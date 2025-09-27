Появились подробности конфликта Инстасамки и стилиста Овечкина

Стилист Николай Овечкин, обманувший певицу Дарью Зотееву (Инстасамку) на три миллиона рублей, пытается оправдаться перед публикой и рассказывает, что его конфликт со звездой исчерпан. На самом деле это не так, сообщил журналистам URA.RU представитель певицы Максим Столяров.

© Телеграм

«Приходит информация от его текущих клиентов, что он им сообщает, что ситуация с Инстасамкой решена. Понятно, что он это делает, чтобы их сохранить. Но в реальности ситуация не решена, денег никто никому не отдал. То, что он сейчас давал комментарии и что написал — полная бредятина. Он просто всех кормил завтраками и не пытался договориться. Мы его ждали месяц», — рассказывает Столяров.

Три миллиона Овечкин Зотеевой возвращать не собирается. Более того, он выставил ей счет на годовой гонорар в 18 миллионов рублей. Когда стало ясно, что мирно урегулировать конфликт не получится, Дарья предала его огласке.

После этого стало понятно, что обманутых клиентов стилиста, которые также готовы присоединиться к иску звезды, немало.

Артистка рассказала, что Овечкин, по сути, выступил посредником. Вместо авторского креатива он без какого-либо согласования привлек к работе людей за меньшую сумму, к тому же пообещав им оплату от заказчика.